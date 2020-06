Canaliza Irineo Molina entrega de suero y agua a hospitales de la región

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza canalizó la donación de suero y agua embotellada entregada por Grupo Femsa Coca-Cola región Tuxtepec a la Jurisdicción Sanitaria N. 3, cuyo personal entregará el apoyo otorgado a los siguientes hospitales:

Los paquetes de agua embotellada serán entregados a los hospitales de Loma Bonita, Valle Nacional y Temascal, al igual que el suero, donde este último también será repartido entre la brigada responsable de hacer pruebas Covid-19.

“Juntos, saldremos adelante”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario