Tras abrir, exhortan a comerciantes Tuxtepecanos a seguir medidas preventivas

-Cuando cumplan los requisitos recibirán una constancia

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Servicios Públicos municipales José Humberto Villamil Azamar, dijo que ya se hizo un exhortó a los comerciantes locales para que implementen todas las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y sobre todo al cliente, esto luego de que la mayoría levantara sus puertas.

Explicó que al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está implementando cursos en línea enfocados en la forma adecuada para regresar a trabajar, y que son parte de los requisitos que deben cumplir los comerciantes ara que se les entregue una constancia, y que será vigilada por las áreas de comercio y salud.

Y es que a partir de este jueves empezaron a girar un oficio a los comerciantes, el cual dice lo siguiente “Tenemos a bien exhortarlos a continuar con las medidas preventivas de sanidad para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2”.

Y es que a pesar de que el semáforo está en color rojo en el país y en el estado, desde el pasado lunes la mayoría de los comerciantes locales optaron por levantar sus cortinas, aunado a esto el comercio informal empezó a operar de manera normal y lo que ha provocado que muchas personas empiecen a salir a realizar sus compras, algunos sin tomar en cuenta las medidas básicas, como la sana distancia y el uso del cubrebocas.

