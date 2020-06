Próximo lunes la Cuenca, podría registrar hasta 100 defunciones por covid

-Así mismo, el Jefe Jurisdiccional señaló que se espera que para esa fecha haya hasta 500 casos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, señaló que durante estos días los casos tanto confirmados de covid, como el número de defunciones aumentarán considerablemente, pero podríamos llegar a las 100 defunciones el próximo lunes.

En el marco de la conferencia matutina de este lunes, dijo que muchos de los pacientes hospitalizados van a fallecer y este lunes se podrían llegar a las 100 defunciones en la región, ya que actualmente oscilan entre las 77.

Pero además de que se esperan que sean más de 500 los casos confirmados, ya que hay muchos asintomáticos, y muchas personas que no creen están realizando sus actividades de manera normal, por lo que pidió sumarse a esta lucha, para evitar más contagios y más decesos.

Informó además de que la ocupación hospitalaria en las áreas covid, varía constantemente, y actualmente está en un 90% en las áreas covid en la Cuenca del Papaloapan, sin embargo cuando se va desocupando las áreas tanto en el IMSS, ISSSTE y en el Hospital General, es porque los pacientes fallecieron, no porque se recuperen.

Así mismo, el Jefe Jurisdiccional pidió no automedicarse ya que en vez de mejorar los va a perjudicar y lo provocará que haya más pacientes con sintomatología grave.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario