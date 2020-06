Las playas abrirán a un 30% del turismo; Edil de Huatulco

-Los Huatulqueños ya pueden realizar sus actividades, tomando en cuenta las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19

Redacción

El presidente de Santa María Huatulco, Giovanne González García, informó que en este municipio de la región de la costa, a partir de este viernes, las playas se encontrarán abiertas a un 30% del turismo.

Asimismo, indicó que las playas ya están abiertas para los ciudadanos que quieran asistir a realizar sus actividades como son salir a correr, hacer ejercicio e ir a nadar, esto, tomando en cuenta las respectivas medidas de sanidad.

Por último, el edil de Huatulco señaló que es importante permanecer solo con las personas que se ha tenido convivencia, como lo son familiares o grupos cercanos, así como también evitar las conglomeraciones.

Cabe mencionar que Huatulco es uno de los municipios del Estado con menos casos positivos de covid-19, ya que al corte del 18 de junio se mantiene con un total del 18 casos.

