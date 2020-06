Florida puede ser el próximo epicentro de la pandemia en EU

Diez estados de Estados Unidos registraron un número récord de nuevos casos de covid-19 esta semana, y uno de ellos podría ser el próximo epicentro de la pandemia, según indicó CNN.

Florida tiene “todas las papeletas para ser el próximo gran epicentro de transmisión de coronavirus”, y corre el riesgo de ser el “peor hasta ahora”, según las proyecciones dadas el miércoles por un modelo elaborado por un equipo de científicos del Children’s Hospital de Filadelfia y la Universidad de Pennsylvania.

El estado se suma a otros nueve (Alabama, Arizona, California, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur y Texas) que están registrando promedios récord de nuevos casos de coronavirus diarios en los últimos siete días, según un análisis de CNN de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Veintiún estados están viendo una tendencia al alza en los nuevos casos de coronavirus y expertos en salud continúan subrayando la importancia de tomar precauciones para mitigar la propagación del virus. A pesar del creciente número de casos, la Casa Blanca ha minimizado los riesgos y el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con Gray TV el miércoles que el virus está “desapareciendo”.

Al mismo tiempo que la narrativa de la Casa Blanca choca con los datos, los expertos en salud, incluidos la Dra. Deborah Birx y el Dr. Anthony Fauci, han estado ausentes de muchas actualizaciones públicas. El Dr. Johnathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington, le dijo a Erin Burnett de CNN que es porque “dicen la verdad”.

“Y la verdad es que la pandemia sigue estando muy, muy activa en Estados Unidos y que no estamos volviendo a la normalidad y que hay cosas difíciles que el público tiene que hacer”, dijo Reiner.C

