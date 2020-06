Este viernes Gobierno de Tuxtepec pondrá en operación el pozo San Antonio

-Invierte más de un millón y medio de pesos en la rehabilitación integral que comprende equipo nuevo para beneficiar a 8 colonias de la ciudad

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con una inversión de más de un millón y medio de pesos, el Gobierno de Tuxtepec realiza el mantenimiento integral del pozo San Antonio que, de acuerdo a los trabajos programados, restablecerá su funcionamiento este viernes por la tarde, informó el Director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto.

El funcionario explicó que la demora en la rehabilitación de este pozo se debió a que se hace el cambio total de los dispositivos existentes por unos totalmente nuevos que incluyen la construcción e introducción de la columna sumergible, equipo de bombeo, tableros de controles, cables sumergibles y protecciones.

Comentó que estos trabajos ya estaban programados desde hace algunos meses pero se atrasaron, primero por las medidas de prevención que se implementaron a causa de la pandemia y, segundo, porque el equipo que se requería no se encontró en ninguno de los establecimientos comerciales de la ciudad que ofertan este tipo de aparatos y se tuvo que solicitar a una empresa foránea.

Indicó que mientras esperaban la llegada del equipo solicitado para poder iniciar la rehabilitación de este pozo San Antonio, personal del área de Agua Potable y Alcantarillado llevó a cabo la limpieza, así como la extracción de la tubería que se encontraba desecha.

Carlos Camarillo Prieto apuntó que las colonias que serán beneficiadas con la rehabilitación de este pozo son: Sureste I, Méndez Arceo, Sureste II, El Nanche, Las Américas, Flores Magón, parte de la San Antonio y El Progreso

Apuntó que la conclusión de los trabajos en el pozo San Antonio concluirán hoy por la tarde, y será en el transcurso de la noche o mañana sábado muy temprano cuando se reactive su funcionamiento y el suministro de agua potable a los asentamientos humanos mencionados.

El Director de Agua Potable y Alcantarillado, detalló que el proceso para que llegue el vital líquido a los hogares será un poco demorado debido que primero se tiene que llenar la tubería, así como los tanques de almacenamiento; en tanto afirmó que de acuerdo a la pruebas que se hicieron este pozo duplicará su capacidad ya que tendrá una capacidad de aforo de 52 litros de agua por segundo.

