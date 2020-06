Detectan venta de cubrebocas usados en tianguis de CDMX

Milenio

Oliva López, secretaria de salud de México, informó que se ha detectado la venta de cubrebocas usados en varios tianguis de la capital; sin embargo, aseguró que “eso ya casi está terminado”.

En una videoconferencia de prensa, mencionó que los cubrebocas usados pueden convertirse en un foco de infección, ya que puede conservar vivo al virus hasta por ocho horas, por lo que es necesario desecharlos adecuadamente.

Por ello, explicó que el cubrebocas desechable debe cortarse y meterse en una bolsa de plástico tras ser usado, no sólo para evitar que sean rehusados, sino que para evitar contagios, principalmente en los trabajadores de limpia.

“Si se humedece hay que cambiarlo y al llegar al domicilio desecharlo, por eso recomendamos el uso del cubrebocas reusable, este solo se lava y se tiende al sol”, mencionó.

La funcionaria comentó que la venta de cubrebocas usados se vigila a través de la Agencia de Protección Ciudadana, quienes recogen el material y lo desechan adecuadamente.

“Es la Agencia de Protección Ciudadana a partir de la denuncia, ellos van, verifican y se da una orientación, en este caso se recoge el material y desecha correctamente”, indicó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario