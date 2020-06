Aprueba Congreso de Oaxaca, quitar nombre de ex gobernador Ulises Ruiz de recinto legislativo

-Votaron a favor 30 diputados en una sesión virtual que se realizó este viernes

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con 30 votos a favor, el congreso de Oaxaca aprobó retirar las placas con los nombres del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y Bulmaro Rito Salinas, de las instalaciones del poder legislativo, así lo anunció el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Horacio sosa Villavicencio, por medio de su cuenta de twitter.

El pasado once de junio el Presidente de la JUCOPO presentó esta iniciativa, luego de que la comisión de la verdad señaló al ex Gobernador priista, Ulises Ruiz Ortiz, como responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto del año 2006, en cuanto a Bulmaro Rito Salinas- entonces Presidente del Congreso Local- lo señalaron como uno de los responsables de la represión a este movimiento social.

El ex gobernador Ulises Ruiz reaccionó cuando se dio a conocer esta iniciativa y dijo que se trataba de una “puntada” y que la idea la había dado Flavio Sosa, ex dirigente de la APPO y hermano del legislador

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario