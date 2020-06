Aprehenden a probable responsable de homicidio de jóven en San Pablo Huitzo

-La Fiscalía aseguró que no habrá impunidad en este caso



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer por medio de su cuenta de twitter, que se logró detener a uno de los sujetos que es considerado como probable responsable del homicidio de un joven en el municipio de San Pablo Huitzo, el pasado siete de mayo, la Fiscalía mencionó que no habrá impunidad en el caso.



Cabe recordar, que el pasado once de junio se difundió un video en el que un joven de nombre Jaziel narró cómo elementos de la policía municipal de San Pablo Huitzo los detuvieron y los entregaron a personas desconocidas para que los golperan, después los aventaron a un barranco, por los golpes su hermano perdió la vida.



En ese video, el joven dio que luego de detenerlos, se los llevaron al Palacio Municipal con la Síndico Martha Isabel Hernández, quien los maltrató verbalmente, incluso les negó el derecho a hacer una llamada a su familia, de ahí la funcionaria municipal ordenó a los policías que se los llevaran a la fiscalía, sin embargo los llevaron a otro lado en dónde ya los esperaban varias personas con palos para golpearlos.

