Aplicarán medidas sanitarias en panteón de Valle Nacional, por el día del padre

-Señalan que una opción es dejar entrar un número determinado de personas por un lapso de 20 minutos para evitar aglomeraciones.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Director de Panteones en el municipio de Valle Nacional Sergio José Juan, informó que ya se están preparando para la llegada de visitantes al cementerio con respecto al Día del Padre y comentó que se aplicarán las medidas sanitarias correspondientes para evitar aglomeraciones debido a la Contingencia existente dentro del municipio.

Una de las opciones es dejar entrar un número determinado de personas por un lapso de 20 minutos para que de esta manera, no haya tanta gente en el lugar poniendo en riesgo la salud de los asistentes por lo que esperan que los que lleguen al cementerio se atengan a las medidas necesarias, para que no exista contratiempo el próximo domingo 21 de junio.

Destacó que el cementerio se encuentra en óptimas condiciones debido a los trabajos de mantenimiento que se vienen aplicando, así también recalcó que se ha solucionado uno de los problemas que es del agua potable que siempre existe durante esta temporada por lo que se busca dar una respuesta a esta demanda con la llegada de las personas que visitan las tumbas de sus familiares, para celebrar al patriarca de la familia.

Así mismo explicó que en la nueva área del panteón, se está llevando un orden para sepultar a los muertos ya que a diferencia de la zona donde ya está al 100% de su capacidad es imposible caminar, dijo que en esta área se han hecho accesos para que puedan caminar sin problemas además de que las tumbas se encuentran en líneas lo que da facilidad, para que encuentren más rápido a sus difuntos.

Así mismo invito a la ciudadanía vallense que visiten sus tumbas en los próximos días, ya que señaló que debido a los ventarrones y lluvias en la zona ha provocado que las láminas y otros accesorios se levanten y caen en otros lugares, por lo que dijo que es necesario que las personas acudan a levantarlos ya que cada quien conoce sus objetos y de esta manera, evitar problemas en el futuro al no encontrar sus materiales en el lugar donde los dejaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario