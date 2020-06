Alrededor de 3 trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec, han fallecido por covid

-Se desconoce además si hay más casos positivos entre el personal

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer que el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, presentó un cuadro sospechoso de covid-19, son hasta el momento 3 trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec, los que han fallecido por este virus.

En la entrevista, el Regidor de Servicios Públicos José Humberto Villamil Azamar, informó que uno de estos trabajadores era del área de agua potable, otro más del sindicato 12 de julio que estaba en el área de panteones y otro más del departamento de servicios generales, 2 pertenecientes al área de servicios públicos.

Sin embargo hasta el momento se desconoce sí hay más casos activos de covid entre el personal del ayuntamiento.

Las defunciones de estos trabajadores se dieron a pesar de que desde el mes de marzo se tomó la decisión de mandar a sus hogares a las personas de los grupos vulnerables, y solo están trabajando las áreas indispensables, para no abonar a los casos de covid entre el personal.

Cabe hacer mención que hace un mes aproximadamente se dio a conocer que el Director de Desarrollo Social José Manuel Rangel, había dado positivo a covid y estaba hospitalizado, ene se entonces el personal de la dirección de desarrollo social, se resguardó.

