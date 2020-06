Vinculan a proceso a ex policía de Acatlán por homicidio de Alexander

-Al imputado se le impuso la presión preventiva y un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de poco más de 12 horas de audiencia, el juez de control que lleva el caso del homicidio de Alexander, dicto auto de vinculación a proceso en contra del ex policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, quien es señalado de haber disparado en contra del joven el pasado nueve de junio.



En un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se informa que de acuerdo a la carpeta de investigación 18130/FCUEACATLAN/2020, el nueve de junio alrededor de las diez y media de la noche, Alexander circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de varios amigos, cuando la patrulla 023 de la policía municipal que venía en sentido contrario les cerró el paso.



Después, de la cabina trasera de la patrulla bajó el policía municipal identificado como S.R.R., el elemento portaba una escopeta y disparó en contra del joven, quien falleció en el lugar de los hechos, el reporte pericial arrojó que la muerte de “Chander” fue por laceración encefálica por proyectil de arma de fuego.



Fue este 17 de junio cuando se llevó a cabo la audiencia, luego de que el imputado solicitó la ampliación del termino constitucional, el juez de control determinó imponer la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

