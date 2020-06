Suma Oaxaca 400 decesos por COVID-19, exhortan los SSO a quedarse en casa

-Se han acumulado 3 mil 450 casos positivos en la entidad, urge la responsabilidad social para el cuidado de la salud de todas y todos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de junio de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de esta dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este miércoles 17 de junio se han confirmado 132 contagios nuevos, sumando tres mil 450 casos acumulados positivos a COVID-19.



La funcionaria señaló que se han notificado seis mil 795 casos, de los cuales dos mil 529 han sido negativos, 816 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, dos mil 491 se han recuperado, y este miércoles se registraron lamentablemente 12 fallecimientos por lo que la cifra en este apartado suman 400, asimismo, actualmente hay 559 casos activos.



Añadió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra dos mil 374 casos y 243 defunciones, Tuxtepec 429 y 71 decesos, el Istmo 216 y 34 muertes, la Mixteca 200 positivos y 25 decesos, la Costa 147 y 16 fallecimientos y la Sierra (Norte) 84 y 11 decesos.



García Kavanagh dijo que los 132 casos nuevos se presentaron en 47 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el que presenta el mayor número de contagios con 37, Santa Cruz Xoxocotlán con 11, Salina Cruz siete, Santa Lucía del Camino y Miahuatlán de Porfirio Díaz con seis cada uno, San Pedro Mixtepec cinco, Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza cuatro respectivamente, y en otros municipios se registraron tres, dos y un caso.



También refirió que de los tres mil 450 casos confirmados, mil 489 pertenecen al grupo de edad de 25 a 44 años, 638 de 50 a 59, 456 de 65 y más años, 406 de 45 a 49 años. Mientras que por sexo, mil 933 han sido hombres y mil 517 mujeres. Por tipo de atención, 970 casos fueron hospitalizados, y dos mil 480 han sido ambulatorios.



Mencionó que por institución, dos mil 247 fueron atendidos por los SSO, 624 en el IMSS régimen ordinario, 266 en el ISSSTE, 113 en el IMSS Bienestar, 111 por la Sedena, 40 en la Semar, 27 en Pemex y 22 en otras instituciones. Del personal de Salud confirmado como positivos al virus, 258 son médicos, 297 personal de enfermería y 154 trabajadores de otras áreas.



Subrayó que a la fecha hay 559 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 316, Tuxtepec 87, la Mixteca 64, el Istmo 41, Costa 34 y la Sierra (Norte) 17.



También recalcó que de las 400 defunciones acumuladas a la fecha, 164 se presentaron en el grupo de edad de los 65 y más años, 98 de 50 a 59 años, 47 de 25 a 44, 47 más de 60 a 64 años, 33 de 45 a 49 años; siendo las comorbilidades asociadas de los fallecimientos la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



En relación a la ocupación hospitalaria, dijo que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) tiene un 92% de ocupación, seguido de la Secretaría de Marina con 85.7%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, el IMSS un 80.2%, Sedena un 75%; siendo el porcentaje de camas ocupadas del 57.6%, sin ventilador 60.2% y 49.5% con ventilador.



Pidió a la población que en caso de presentar síntomas propios del COVID-19 como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, deben de llamar a los números telefónicos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, donde de acuerdo a sus síntomas le orientarán sobre guardar aislamiento domiciliario o bien, a qué unidad médica de primer contacto debe asistir para una valoración directa, posterior a ello, le darán una hoja de referencia para acudir a un hospital COVID.



Finalmente, Rosa Lilia García recordó a la población que Oaxaca se encuentra en semáforo rojo de contagios, por lo que exhortó a la ciudadanía continuar con las medias preventivas; asimismo, en caso de salir por lo más esencial como alimentos y medicinas, el uso de cubrebocas será obligatorio, además del lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel al 70%, así como la implementación de la sana distancia y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

