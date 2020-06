Regresan ambulantes a las calles del centro de Oaxaca de Juárez

-Los comerciantes acordaron no instalarse los días miércoles



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes ambulantes de la ciudad capital, regresaron este jueves a las calles del centro histórico, luego de un mes de no hacerlo y a pesar de que el gobierno municipal informó que las actividades continuarían suspendidas hasta el próximo 30 de junio.



De acuerdo a comentarios de varios comerciantes, acordaron instalarse de jueves a martes y los días miércoles no lo harán, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, tal y como lo están haciendo los locatarios y dirigentes de la central de abastos.



Asimismo dijeron que ya no aguantaban más tiempo sin vender sus productos, pues para muchos de ellos es su única fuente de ingresos, hubo algunos que dijeron “si no nos mata el Covid, nos morimos de hambre”, por ello, este miércoles el sector informal regresó a las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez.



Algunos de los comerciantes usaban cubre bocas, mientras que otros no lo hacían, lo cierto es que el sector comercial, tanto el formal como el informal, ya no soporta más tiempo sin obtener ingresos, por ello es que decidieron reanudar sus actividades.

