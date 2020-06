Marchan una vez más en Tuxtepec, por desaparecidas

-No solo exigen justicia para Fátima, Itzel y Casandra, si no para todas las y los que han desaparecido

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más familiares, amigos e integrantes de la Colectiva TuxFem, marcharon en Tuxtepec para exigir justicia por las jóvenes Itzel, Casandra y Fátima, pero también para aquellas y aquellos que han desaparecido últimamente.

No solo para las mujeres, también para hombres que han desaparecido en el municipio y que hasta el momento sus familiares desconocen su paradero, pero no pierden la esperanza de que aparezcan con vida.

Y es que a pesar de que las desapariciones se han dado en diferentes fechas, la exigencia para que haya justicia se agudizó en los últimos días, debido a que el pasado jueves detuvieron a un presunto responsable de la desaparición de Casandra, posteriormente dieron a conocer sobre una fosa y en donde podrían estar los cuerpos de estas jóvenes, aunque hasta el momento no han confirmado nada al respecto.

Durante la marcha, no solo los familiares de Fátima, Itzel y Casandra, también los familiares de otras jóvenes que desaparecieron pidieron justicia, una de éstas fue la madre de Isis Alejandra López quien desapareció el pasado 20 de agosto, y que hasta el momento exige justicia y no solo por su hija, si no por todas.

Esta fue una de las tantas manifestaciones a las que convocaron no solo a familiares si no a todos los Tuxtepecanos, para que alcen la voz y con esto cese la violencia contra las mujeres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario