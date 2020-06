En las últimas 24 horas en Oaxaca se confirman 20 nuevos decesos y 116 nuevos casos por covid-19

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Se suman para este jueves 3,566 total de casos confirmados, 420 defunciones y 890 casos sospechosos de covid en toda la entidad.

Oaxaca de Juárez, 38 nuevos casos positivos y 3 fallecimientos por Covid-19. Total 950 casos y 95 defunciones.

Santa Lucía del Camino 7 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 142 casos y 15 defunciones.

San Juan Bautista Tuxtepec, 2 nuevos casos positivos y 6 fallecimientos por covid-19. Total 329 contagios y 66 defunciones.

Teotitlán de Flores Magón, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 11 casos.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, un nuevo caso positivo y un nuevo fallecimiento por Covid-19. Total 79 casos y 11 defunciones.

Asunción Nochixtlán, 4 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 31 casos y 1 fallecimiento.

Magdalena Apasco, su segundo fallecimiento por Covid-19. Total 19 casos y 2 defunciones.

Santa María Atzompa, 4 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 130 casos y 11 defunciones.

Tlalixtac de Cabrera, 2 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 14 casos.

San Agustín de las Juntas, 3 nuevos casos positivos por covid-19. total 27 casos y 3 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, 14 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 267 casos y 25 defunciones.

Villa de Zaachila 4 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 84 casos y 4 defunciones.

Zimatlán de Álvarez, un nuevo caso positivo por Covid-19 Total 27 casos y 4 defunciones.

Villa Sola de Vega, su tercer caso positivo por Covid-19.

Ocotlán de Morelos, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por Covid-19. Total 35 casos y 3 defunciones.

Ciudad Ixtepec, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por Covid-19 Total 11 casos y 3 defunciones.

Salina Cruz, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por Covid-19. Total 81 casos y 10 defunciones.

Matías Romero Avendaño, 4 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 13 casos.

San Jacinto Amilpas, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. (Total de casos positivos 59) El mapa de este Mpio no aparece en la base de datos nacional de casos covid-19.

Con información de tt/ @MolinaRobertoMx

