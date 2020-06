Cumple Gobierno de Oaxaca con pagos únicos de incidencias administrativas a magisterio: IEEPO

-Desde este miércoles empezaron a recibir sus pagos 875 trabajadoras y trabajadores de la educación con expedientes ya validados por el IEEPO y la SEP

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de junio de 2020.- Una de las principales demandas del magisterio oaxaqueño, se resuelve en una primera etapa en la actual administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con la realización de los pagos únicos correspondientes a las incidencias administrativas de los años 2014 y 2015, por los servicios prestados en los diferentes niveles educativos de educación básica en el estado, mismos que no fueron conciliados ante la federación durante la Reforma Educativa anterior, hoy derogada.

A través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a partir de este miércoles, los docentes y trabajadores de la educación beneficiados, empezaron a acudir a la pagaduría en San Felipe del Agua, de la ciudad de Oaxaca, para recibir los cheques correspondientes a sus pagos únicos.

En una primera etapa, derivado de las gestiones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el decidido apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, son 875 los beneficiados, quienes cumplieron con la presentación de expedientes que fueron validados en su momento por el IEEPO y la SEP.

“Estamos ante un evento trascendental e inédito para el área educativa del estado”, afirmó el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, al dar a conocer que se ejercerán un total de 100 millones de pesos para cubrir los pagos únicos que luego de casi cinco años de que no habían procedido por la Reforma Educativa anterior, actualmente invalidada, hoy se logran resolver en un porcentaje importante.

Además, mencionó que muestra del compromiso del gobernador Alejandro Murat con la educación pública, se continúa la atención integral de las necesidades del sector educativo en Oaxaca, como son la entrega de mobiliario y equipo para el mejoramiento de las escuelas; la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena y el bono por el Día del Jubilado.

Informó que cumpliendo el acuerdo de las 13 mesas tripartitas y resultado de la plena coordinación con la SEP, se asignaron -en un primer momento- 236 claves presupuestales; en tanto que otras 85, están en proceso y se tiene previsto otorgar 222 más en el mes de julio, para lograr una asignación total de 543 claves presupuestales.

Al respecto, la representante del sindicato magisterial, Felicitas Donají García, reconoció que se cumple con la primera etapa de pagos únicos de docentes, que en el caso de esa modalidad, habían tenido problemas para solucionarlos; sin embargo, al cambiar las condiciones y establecerse una política de diálogo pudieron atenderse. “Hoy podemos decir que hemos avanzado”, resaltó.

También, la docente Tatiana Cruz, agradeció a las autoridades educativas la atención a estas incidencias administrativas, con lo cual se garantiza certeza laboral y reivindica el papel del magisterio en la mejora de la educación del estado.

Respecto a la entrega de las órdenes de pago, la jefa del departamento de Pago de Nómina del IEEPO, Claudia Fuentes Cabrera, explicó que siguiendo las instrucciones de gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del Director General del IEEPO, en coordinación con la dirigencia magisterial, se organizó un calendario que inició este miércoles y continuará el jueves 18 con el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

El viernes, corresponderá a Educación Física. Así también, del 22 al 26 de junio y del 1 al 3 de julio, el nivel de Secundarias Generales recibirá el pago respectivo; para finalmente del 6 al 10 de julio y el 16 y 17 del mismo mes, les corresponderá a las y los trabajadores de Secundarias Técnicas.

En el tema de las incidencias administrativas, cumpliendo con el ejercicio de transparencia y apego al Derecho de Acceso a la Información Pública, el IEEPO implementó el micrositio LOGROS Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MAGISTERIO, que se puede consultar en la página web: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio.

