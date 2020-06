Continúan investigaciones, identidad de cuerpos en fosa de Tuxtepec aún no se pueden confirmar: Fiscalía

-Están a la espera de los dictámenes y confirmar cuantos eran los cuerpos encontrado y si corresponden a las jóvenes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las diversas versiones de que los cuerpos encontrados en las fosas son de las últimas jóvenes desaparecidas en Tuxtepec que son Fátima, Itzel y Casandra, el Vicefiscal General de Atención a Víctimas y a la sociedad en el estado de Oaxaca, Jesús Rodríguez Cruz, informó que por el momento no se puede confirmar la identidad de éstas.

En entrevista, señaló que siguen con las investigaciones y por lo tanto al estar a la espera de los resultados de los dictámenes periciales no pueden determinar cuántos son los cuerpos encontrados en la fosa, pero además quienes eran estas personas y sobre todo el género.

Reiteró que en días pasados se dio a conocer sobre una fosa ubicada en los límites de la comunidad de Zacate Colorado, tras la detención de un presunto responsable de la desaparición de una de las jóvenes, y encontraron el cuerpo de una persona, una motocicleta y restos óseos, pero no especificó cuántos cuerpos son.

Aseguró que hay avances en estas investigaciones, debido a que ya hay personas detenidas y vinculadas a proceso como probables responsables de las desapariciones de estas jóvenes; pero además puntualizó que las investigaciones siguen y no descartó que haya más involucrados en estos delitos.

Informó además que en la Cuenca del Papaloapan se tienen 22 carpetas de investigación por desaparición de personas en el 2020, tanto hombres como mujeres y que se siguen investigando, no solo estos casos si no los ocurridos en el 2018 y 2019.

Estas declaraciones fueron posteriores a la marcha que realizaron familiares e integrantes de la Colectiva Tux Fem, en el municipio para exigir justicia por las desapariciones de las y los jóvenes de las que se desconoce su paradero, principalmente por Casandra, Itzel y Fátima.

