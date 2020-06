Chiltepec, sin fecha para la nueva normalidad ante recientes casos de covid

-Aseguró el edil que se sigue trabajando con la sanitización y el confinamiento para contener el virus

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Presidente de San José Chiltepec Martín García Hernández, informó que aún no hay fecha para que su municipio se integre a la nueva normalidad, debido a la proliferación de más casos positivos que se han registrado en los últimos días, por lo que mencionó que Chiltepec seguirá en aislamiento y confinado para evitar que se sigan dando más casos de. covid-19.

Dijo que se seguirán sanitizando las calles y fumigando las zonas de riesgo, esto además por la aparición de mosquitos debido a las lluvias y que podría generar casos de dengue, por lo que señaló el Edil que se sigue complicando la situación en el entorno, ante la alerta epidemiológica que está afectando a la sociedad Chiltepecana.

Así mismo, insistió que las personas que tengan que viajar, lo hagan con suma precaución y también hizo un llamado a los padres de familia para que protejan a sus hijos debido a que son susceptibles a esta enfermedad como portadores del virus, por lo que pidió a la ciudadanía seguir en el aislamiento para salir pronto de esta contingencia, donde se busca preservar la vida de cada uno de los habitantes de su municipio.

Reconoció que los filtros instalados en varios puntos de la población han logrado que los casos positivos no se hayan disparado, por lo cual agradeció a sus autoridades auxiliares el esfuerzo que vienen haciendo para proteger a los suyos, mientras tanto García Hernández aseveró que se seguirá con la vigilancia en la cabecera municipal.

Por otro lado, se pudo constatar que los conductores de mototaxis continúan dando sus servicios sin ninguna medida sanitaria, lo cual pone en riesgo a los usuarios al abordar estos vehículos que en ocasiones transportan más personas que lo establecido para evitar el contagio.

