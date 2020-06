Ambulantes cumplen y se instalan en las calles de Tuxtepec

-Fueron dos meses que las calles de la ciudad estuvieron libres del comercio informal



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Como lo habían anunciado, este jueves las calles del centro de la ciudad amanecieron con varios puestos ambulantes instalados, a pesar de que el municipio y la entidad se encuentran en semáforo rojo, es decir que las actividades no esenciales deben permanecer cerradas.



El comercio informal de Tuxtepec estuvo alrededor de dos meses sin instalarse en las calles, pues así lo habían acordado con el gobierno municipal, sin embargo ante la apertura del comercio establecido, este gremio decidió salir a las calles de nueva cuenta, aunque advirtieron que acatarán las medidas preventivas.



Fue este miércoles cuando el dirigente de la UGOCP Benjamín Tomás Meza, anunció que este jueves el comercio ambulante se instalaría de nueva cuenta a partir de este jueves, sin embargo no dio a conocer si se reducirá el horario y si habrá días en que no se instalarán, como en el caso de la ciudad de Oaxaca, en dónde el comercio informal no se instalará los días miércoles.



En un recorrido que hizo este medio de comunicación, se pudo comprobar que varios comercios ambulantes, la mayoría de ellos con actividad no esencial, ya se habían instalado en las calles del centro de Tuxtepec

