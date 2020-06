Tras cateo en Ayotzintepec, recuperan a bebé de dos meses

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de junio de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró recuperar y entregar a su madre a una bebé de dos meses de edad, probablemente sustraída de su domicilio particular por su padre identificado como S. L. A., hechos suscitados en el municipio de Ayotzintepec.

Por orden de un Juez, el cateo fue coordinado por la Fiscalía General –a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca- y ejecutado por Agentes Estatales de Investigación, dando cumplimiento a la orden asentada en el expediente número 146/2020.

Cabe señalar que la bebé fue sustraída probablemente por su progenitor el 3 de junio de 2020 sin autorización de la madre I. L. M., cuando se encontraba en el interior de su domicilio particular ubicado en jurisdicción de Ayotzintepec.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia inició las investigaciones correspondientes, obteniendo y ejecutando la orden de cateo, logrando recuperar a la bebé, que aún no había sido registrado ante la autoridad del Registro Civil.

La Fiscalía General comprometida con la sociedad oaxaqueña, trabaja para garantizar que ningún delito quede impune, sobre todo en aquellos casos en los que las niñas y los niños son víctimas.

