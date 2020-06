Por casos positivos de Covid, cerrarán 15 días mercado “La merced” de Oaxaca

-Se registraron dos casos, uno al interior y otro al exterior, los cuales ya fallecieron

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que en inmediaciones del Mercado de la Merced en la capital oaxaqueña existen casos positivos de Covid-19, las tres mesas directivas de este inmueble acordaron cerrar por un periodo de quince días este mercado, con el objetivo de evitar contagios entre quienes laboran en ese lugar y de los clientes.

El Administrador José Antonio Hernández Martínez, explicó que por la preocupación de las tres mesas directivas y de los locatarios por esta situación, es que se tomó esta decisión, asimismo indicó que en el mercado se están cumpliendo con las medidas preventivas.

Otro de los motivos que llevaron a tomar esta decisión, es que se han confirmado dos casos positivos de Covid-19, uno al exterior y uno al interior del mercado de la merced, lamentablemente ya han fallecido por este virus.

Precisó que cuando se confirmó el fallecimiento de estas personas, de manera responsable, sus familiares dieron aviso a la administración del mercado, para que a su vez se tomaran las medidas de prevención necesarias para no exponer al resto de los locatarios y de los clientes que diariamente acuden a ese lugar a realizar sus compras.

El cierre del mercado será a partir del 18 al 30 de junio, durante este tiempo se realizarán acciones de limpieza general y sanitización, tanto al interior como al exterior del inmueble, con el objetivo de salvaguardar la salud de locatarios y clientes.

Asimismo el administrador del mercado explicó que se reforzarán las medidas preventivas, como el colocar protección en los locales, estas acciones fueron acordadas en la reunión y dijo que es una muestra de la disposición de los comerciantes de hacer lo necesario para disminuir los riesgos de contagio.



