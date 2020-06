Personas con discapacidad en Oaxaca, denuncian nulo apoyo de las autoridades

-Dijeron que el gobierno del estado no es parejo al momento de repartir los apoyos, pues primero se los dan a su gente

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas con discapacidad, denunciaron públicamente la falta de apoyo por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, aún cuando en su momento apoyaron la campaña del hoy gobernador Alejandro Murat.

Señalaron que el gobierno no es parejo al momento de entregar los apoyos, pues aseguran que apoyan a su gente, haciendo a un lado a quienes en verdad necesitan ser apoyados, uno de ellos dijo que no existe una cultura de respeto hacia las personas en silla de ruedas, explicó que les cuesta trabajo trasladarse de un lugar a otro, además de no tener acceso a ciertos lugares.

El atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca, fue el lugar en dónde estas personas con discapacidad denunciaron esta situación, una de las manifestantes dijo que no ha recibido si quiera un kilo de frijol, a pesar de que ya metió sus papeles para poder ser beneficiada con los programas federales.

Detalló que uno de los servidores de la nación le dijo que no hay apoyos para personas ciegas, a pesar de ser una discapacidad que no le permite moverse por sí sola, por ello pidió que las autoridades tomen en cuenta su reclamo, pues la mayoría de ellos son personas de escasos recursos.

Otra de las preocupaciones es que llevan alrededor de cuatro meses sin trabajar debido a la contingencia por le Covid-19, dijeron que están preocupados porque ya no cuentan con recursos para su sustento, por tal motivo también pidieron el apoyo de la población para que los ayuden.

