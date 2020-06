Imparte IEEPO el curso recreación musical como medio para el aprendizaje

-Se realiza en la modalidad autogestiva con acompañamiento en línea con el objetivo de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de junio de 2020.- Con la participación de 140 docentes y personal educativo de instituciones de preescolar, primaria y secundaria, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) imparte el curso “Recreación musical como medio para el aprendizaje”, en la modalidad autogestiva con acompañamiento en línea.

Atendiendo las indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general, Francisco Ángel Villarreal, de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal profesional docente, se promueven actividades académicas a distancia tomando en consideración las condiciones y necesidades de las y los profesores.

A través de la Unidad de Formación Continua de la Dirección de Evaluación del IEEPO, se imparte actualmente el curso Recreación musical como medio para el aprendizaje, con el objetivo de que el profesorado desarrolle experiencias musicales y de participación activa que le permitan fortalecer el desarrollo intelectual, físico, sensorial y afectivo-emocional del estudiantado.

Para el buen desarrollo y aprendizaje del curso, los 140 participantes fueron divididos en grupos de 40. Las actividades, con una duración de 40 horas y valor curricular, concluirán el tres de julio próximo.

La enseñanza musical han sido uno de los recursos didácticos más utilizados en las instituciones educativas, principalmente en el nivel básico, ya que a través de ella los estudiantes tienen la oportunidad de conocer más sobre esta manifestación artística, además de que les ayuda en su proceso intelectual.

El IEEPO, ofrece de manera permanente capacitación para mejorar los procesos de formación y actualización tanto de docentes como del personal que desarrolla funciones de dirección, supervisión y de asesoría técnico pedagógica.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse a la Unidad de Formación Continua al teléfono 951 282 69 54, al correo electrónico: [email protected], o consultar la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo/.

