Gobierno de Tuxtepec extiende plazo de regreso a actividades hasta el 30 de junio

-El objetivo es contener el número de infectados por Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este día el Gobierno Municipal de Tuxtepec informó que debido al acelerado incremento de contagios de Covid-19 entre la población tuxtepecana, el periodo de confinamiento de los empleados al servicio del Ayuntamiento de áreas no esenciales se extiende hasta el próximo 30 de junio, como medida para contener el número de infectados por el coronavirus.

Israel García Robles, Director de Administración del Ayuntamiento de Tuxtepec, dijo que por instrucciones del Presidente Fernando Bautista Dávila se integran los lineamientos para el Retorno Seguro que regirán el retorno escalonado de las áreas que integran el Gobierno Local de acuerdo al semáforo epidemiológico.

Señaló que Tuxtepec y todo el estado de Oaxaca continúan en Semáforo Rojo lo que hace imposible el regreso a las actividades de la Administración Municipal, por lo que continuarán suspendidas de manera preventiva en tanto no entren en vigor los lineamientos de Retorno Seguro a las actividades del Gobierno Municipal o hasta el 30 de junio del año en curso.

García Robles recordó que en las oficinas de palacio municipal desde el inicio de la contingencia sanitaria solo se realizan actividades esenciales a cargo de las siguientes áreas: Recolección de Basura, Basurero, Barrido Matutino y Nocturno, Agua Potable y Alcantarillado, Rastro, Alumbrado Público, Dirección de Obras Públicas, así como Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Jefatura de Ingresos y Jefatura de Panteones; atendiendo solo tramites esenciales, quienes permanecen funcionando de manera regular, sin atención en oficinas al público en general.

El funcionario reiteró que durante el desarrollo de las actividades que realicen las diferentes áreas del Ayuntamiento, deberán utilizar preferentemente medios de comunicación remota e implementar las medidas preventivas de seguridad que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, en relación al COVID-19.

