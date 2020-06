Empresa oaxaqueña construye primer hospital móvil para atender pacientes de covid en EUA

-La unidad trasladada es la primera de 17 que se construyen y que se enviarán a diferentes estados norteamericanos.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de ingenieros construyeron el primer hospital móvil de Oaxaca, que atenderá a pacientes de covid-19 en los EUA.

La unidad cuenta con tecnología de ultima generación y fue trasladado desde el municipio de Tlalixtac de Cabrera en Oaxaca a la ciudad de Florida, donde se habilitará para atender a los pacientes contagiados con el virus.

Según los creadores, la unidad prototipo sería el primero de al menos 17 hospitales móviles adaptados con tecnología de punta en una licitación internacional, que ganó una empresa originaria de Oaxaca, Trayfler, que precisa cumplió con los rigurosos estándares de calidad que exigen los reguladores comerciales y militares del gobierno norteamericano.

El director de la empresa Trayfler, Julio Fernández, exhibió en video y presentó el hospital móvil adaptado como unidad de cuidados intensivos y que además podría contar con un quirófano completo, con área de sanitización del personal médico y de enfermería y también el equipo médico a utilizarse.

Julio Fernández, señaló que casi 150 obreros y 100 ingenieros colaboraron para generar esta línea de producción y precisó que un equipo de este nivel, “no es inaccesible al gobierno federal o estatal, de hecho siguen esperando la respuesta de las instancias del gobierno mexicano para entregar el primer equipo de estas dimensiones a México”.

“Hemos hecho una presentación al gobierno mexicano de nuestra creación, se la hicimos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y a los responsables del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y están revisando la posibilidad de adquirir algunas unidades para atender la contingencia sanitaria por el Covid-19 en México con este tipo de hospitales móviles de alta tecnología”.

Detalló que el hospital móvil tiene su propio generador eléctrico, y un compresor médico que expide aire a los pacientes que requieren de oxigenación.

Detalló que de forma inmediata se pueden atender dentro del nosocomio móvil a pacientes en situación de emergencia, ademas de tener zonas de calefacciones especializadas.

“la unidad esta blindada, para evitar contagios, por que cuenta con un equipo de luz ultravioleta y tiene un filtro para bacterias”.

Fernández, aseguró que la unidad única en el mundo, en su prototipo fue solicitada por la Unidad de Manejos de Emergencias del Hospital de alta especialidad de Florida y cuenta con las certificaciones que exige, incluso la guardia Nacional de los EUA.

El resto de las unidades que se entregarán en los próximos meses se trasladarán a 17 ciudades de la Unión Americana que ya están en la lista de espera de recibir este equipo, elaborado con tecnología mexicana. “son trailer expandibles, y la patente es mexicana 100 por ciento” afirmó.

Aunque hubo algunos aditamentos de importación que se adquirieron como lo es el compresor, y el generador de aire oxígeno y los ventiladores.

Detalló que en el proyecto de construcción se tuvo asesorías de médicos especialistas de Florida y de ingenieros en electrónica del ejército de norteamerica que demandaron las especificaciones que se requerían.

La empresa oaxaqueña Trayfler es líder en su ramo en el país y latinoamérica, por que ha construido hasta aviones militares que han entregado a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y a otras naciones como Tailandia.

Ademas, recientemente vendieron remolques de alta tecnología a Petróleos Mexicanos (Pemex) para trasladar gasolina y diesel, el último embarque entregado fue de 29 unidades.

En Oaxaca, fueron puestas en operación 6 pipas de la empresa Traylfer, a principios 2019 con el objetivo de combatir al huachicoleo, bajo el plan DN-III-E “Seguridad en el abastecimiento de combustibles”.

La empresa oaxaqueña fue la primera en su tipo en fabricar pipas con autotanques de alta tecnología y bio seguridad para la distribución de todo tipo de combustibles y materiales peligrosos

Las unidades fueron equipada con un plan anti robo y tienen una capacidad de traslado de e 31 mil 500 litros .

