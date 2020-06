Dávila condena feminicidios en Tuxtepec

-“Yo no quiero dejar un Tuxtepec donde la violencia de género y el feminicidio prevalezcan”

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que las últimas desapariciones se han dado desde el mes de marzo, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, a través de su cuenta de twitter condenó los asesinatos de Fátima, Itzel y Casandra, ocurridos en Tuxtepec

Horas después de que diera conocer que presentaba un cuadro de síntomas de covid, y que iba a aislarse, el Presidente twitteó lo siguiente “Yo no quiero dejar un Tuxtepec donde la violencia de género y el feminicidio prevalezcan. Condeno los asesinatos de Fátima, Itzel y Casandra. Exijo justicia y todo el peso de la ley.

Y es que las últimas noticias que se han dado sobre la desaparición de las jóvenes es sobre uno de los responsables de la desaparición de Casandra, pero además una fosa, en donde hasta el momento la Fiscalía no ha informado cuantos son los cuerpos y las identidades.

