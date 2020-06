Condenan Congresistas oaxaqueños amenazas contra activistas de Consorcio

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de junio de 2020. Mediante un punto de acuerdo, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca manifestaron su más enérgica condena por las amenazas contra la asociación civil Consorcio Oaxaca y sus integrantes.

Asimismo, se solidarizaron con esta organización no gubernamental, cuyo trabajo, a lo largo de 17 años, ha sido indispensable para garantizar los derechos humanos, la integridad y la vida de un sinnúmero de mujeres oaxaqueñas.

El exhorto suscrito por el diputado Horacio Sosa y respaldado por los y las diputadas del grupo parlamentario de Morena, pide al titular del Poder Ejecutivo estatal a establecer las condiciones para garantizar el indispensable trabajo que las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos desarrollan en la entidad, particularmente, las defensoras de las mujeres, y especialmente, la asociación civil Consorcio Oaxaca.

Las y los representantes populares, pidieron al titular de la Fiscalía General de la República, atraer el caso de las amenazas contra las integrantes de la asociación civil, y garantizar una aplicación seria, pronta, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables ante la justicia.

El día lunes 15 de junio, una bolsa con pedazos de carne y una cartulina con amenazas de muerte, presuntamente firmada por una organización criminal, fueron depositadas en las puertas de la asociación civil. Ante estos hechos, Consorcio recibió la solidaridad de organismos como ONU Mujeres, La Brigada Internacional de la Paz, Amnistía Internacional, el Observatorio Nacional del Feminicidio, entre otros.

