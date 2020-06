Alrededor del 80% del comercio en Tuxtepec con las cortinas arriba, a pesar de seguir en semáforo rojo

-Lo preocupante dijo el presidente de la CANACO Tuxtepec, es que los clientes no toman en cuenta las medidas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec Jorge Osorio, dijo que alrededor del 80% de los comerciantes del centro de la ciudad ya levantaron sus cortinas, sin embargo lo preocupante, es que muchos ciudadanos que acuden a hacer sus compras lo hacen sin tomar en cuenta las medidas necesarias.

Y es que, la mayoría de los comerciantes en Tuxtepec decidió abrir desde el pasad lunes, sin importar los giros, a pesar de que aún el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo rojo y en la región los casos siguen aumentando.

Señaló que por pláticas de los comerciantes, han constatado que alrededor del 40% de los clientes que entran a comprar en las tiendas no cuentan con su cubre bocas, ni las medidas de seguridad, y reiteró que la gente no quiere entender.

En Tuxtepec, por datos de la Canaco, son alrededor de 3 mil 500 los negocios que hay entre micro, pequeños y medianos, y de éstos ya un 80% está con las cortinas arriba, casi todos tomando todas las medidas de seguridad, y de la canaco, que son alrededor de 500 también un 80% son los qe ya abrieron.

Reiteró que los comerciantes están consientes de que deben de tener las medidas necesarias para cuidar a sus trabajadores y a los clientes, y aunque esto les provoque que no tengan la misma venta, pero con la satisfacción de que hacen lo necesario.

Como canaco, hizo un llamado a los ciudadanos que acudan a comprar a seguir tomando en cuenta todas las medidas, y así protegerse y proteger a su familia.

