12 nuevos decesos y 132 nuevos casos por covid 19 para Oaxaca

-En total 3,450 casos confirmados, 400 Defunciones y 816 casos sospechosos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El reporte diario de los Servicios de Salud de Oaxaca, al corte de este miércoles señalan que hay 12 nuevos decesos y 132 nuevos casos por covid en la entidad.

Así también confirman un total de 3,450 casos confirmados, 400 Defunciones y 816 casos sospechosos por este virus.

Oaxaca de Juárez, 37 nuevos casos positivo y un fallecimiento por covid-19. Total 912 casos y 92 defunciones.

San Juan Bautista Tuxtepec, 2 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 327 casos y 60 defunciones.

San Miguel Soyaltepec, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 6 casos y 1 fallecimiento.

Acatlán de Pérez Figueroa, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 17 casos y 1 fallecimiento.

Cosolapa, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 18 casos.

Santa María Chilchotla, se une a la lista de los municipios con su primer caso positivo por covid-19.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 4 nuevos casos positivos por covid-19. Total de casos 78 y 10 defunciones.

Putla Villa de Guerrero, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 13 casos.

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 11 casos y 02 defunciones.

Asunción Nochixtlán, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 27 casos y 1 defunción.

San Pablo Huitzo, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 7 casos y 2 defunciones.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 19 casos y 1 defunción.

Villa de Etla, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por covid-19. Total 18 casos y 4 defunciones.

San Lorenzo Cacaotepec, 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 30 casos y 1 defunción.

San Pablo Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 32 casos y 1 fallecimiento.

Santa María Atzompa, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 126 casos y 11 defunciones.

Santa Lucía del Camino, 6 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 135 casos y 14 defunciones.

Santa María del Tule, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 23 casos y 5 defunciones.

Tlacolula de Matamoros, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por covid-19. Total 36 casos y 4 defunciones.

San Juan Cotzocón, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 9 casos.

Ixtlán de Juárez, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 3 casos y 1 defunción.

Santa Cruz Xoxocotlán, 11 nuevos casos positivos por covid-19. Total 253 casos y 24 defunciones.

Villa de Zaachila, 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 80 casos y 4 defunciones.

San Bartolo Coyotepec, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 38 casos y 4 defunciones.

Ocotlán de Morelos, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por covid-19. Total 34 casos y 3 defunciones.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, 6 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 24 casos y 4 defunciones.

Santos Reyes Nopala, un nuevo caso positivo y su primer fallecimiento por covid-19. Total 11 casos y 1 defunción.

San Pedro Mixtepec, 5 nuevos casos positivos por covid-19. total 33 casos y 1 defunción.

Con información de tt/ @MolinaRobertoMx





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario