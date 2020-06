Varios jugadores de los Dallas Cowboys dan positivo a Covid-19

-Varios jugadores de los Dallas Cowboys dieron positivo a coronavirus Covid-19, en medio del regreso a la normalidad de la NFL.

Con fuente de la red

De acuerdo con una nota compartida por el equipo, se informó que este lunes “varios jugadores de los Dallas Cowboys y Houston Texans habían dado positivo con el virus que ha impactado todas las facetas de la vida estadounidense en los últimos meses”.

Detalló que uno de los contagiados es Ezekiel Elliott, quien, según informes, dio positivo a COVID-19 la semana pasada.

Ian Rapoport de NFL Network informó que había hablado con el agente de Elliott, Rocky Arcenaux, quien confirmó la noticia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los jugadores de los Cowboys que dieron positivo al igual que Elliott.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario