Reporta Cruz Azul un caso de covid

Esta vez el club deportivo “Cruz Azul” fue quien informó que uno de sus jugadores dio positivo a covid-19, así como también se registró una prueba inconclusa.

En un comunicado que emitió de la Liga MX, el club mexicano entregó los resultado de 50 pruebas que se realizaron a los jugadores, cuerpo técnico y staff de viaje, de las cuales se registró un jugador con resultado positivo que ya se encontraba asintomático.

Otra prueba arrojó un resultado inconcluso, lo que quiere decir que sólo se detectó uno de los tres genes del virus, por lo cual se le realizará un nuevo estudio del que se tendrán resultados en los próximos días.

“Ambos jugadores se encuentran aislados y bajo observación de acuerdo a los protocolos de la LIGA MX, el Club y las Autoridades de Salud”, informó la liga MX y el club deportivo.

Cabe mencionar, que este sería el segundo caso confirmado de coronavirus en este club, ya que el pasado 31 de mayo, dieron a conocer el caso positivo de uno de los miembros del staff del primer equipo.

El total de casos positivos de covid en el fútbol mexicano, asciende a 42 personas contagiadas, entre los que se encuentran futbolistas, entrenadores, directivos y miembros del staff de los clubes.

