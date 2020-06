La Unidad de Inteligencia Financiera congelo cuentas de Edil de San Blas Atempa en el Istmo

-Esto fue determinado luego de una exhaustiva investigación en la cual estaría presuntamente ligado en actividades de narcotrafico.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – El presidente municipal de San Blas Atempa Antonino Morales Toledo, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es investigado por presuntos nexos con el narcotrafico por extorsión, despojo de bienes y lavado de dinero y colaborador con el CJNG, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP), confirmó que bloqueó las cuentas bancarias personales del edil.

Dentro de este operativo realizado en coordinación con la Agencía Antidrogas de Estados unidos (DEA por sus sigloas en ingles) denominado “Agave Azul” han logrado bloquear al menos 939 cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, aclarando que las cuentas oficiales de los ayuntamientos no fueron bloqueadas.

Entre las investigaciones, se ha destacado que serían al menos cinco presidentes municipales que habrían ayudado al CJNG a lavar dinero y mantener sus operaciones, por lo que la UIF ya presentó las denuncias correspondientes en cada estado para que sean investigados por sus vínculos con la delincuencia.

Morales Toledo ya ha enfrentado cargos y averiguaciones previas por incuirrir en el delito de despojo, en el cual un juez de control vinculó a proceso al edil de San Blas por este ilicito. Según la causa penal 272/2008, el implicado irrumpió violentamente a un predio y lo despojó de un grupo de ejidatarios, es señalado por dirigir grupos de personas con amplio poder en los ayuntamientos de Salina Cruz, Juchitán y Jalapa del Marqués, mismos que utiliza para confrontar a pobladores generando violencia para lograr sus cometidos

Antonino, ex militante del PRD ha sido ligado al robo de combustible de las lineas de PEMEX denominado al presunto huachicoleo, siendo varios motivos para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, bloqueará las cuentas bancarias del edil emanado del Partido Morena de San Blas Atempa, por posible lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

El munícipe enfrenta su proceso en libertad tratando de hacer valer su fuero para que no se abra proceso en su contra, sin embargo; regidores del municipio pidieron a la Legislatura la revocación del cargo al presidente municipal y determinar la elección de un alcalde sustituto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario