Integrante del cabildo de Nochixtlán da positivo a covid-19

-Se registra un caso positivo y un caso asintomático en espera de resultados

Oaxaca, Oaxaca.- La presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, confirmó por medio de un comunicado, que el Alcalde Municipal el Lic. Roberto Alejandrez Maldonado, resultó positivo en su prueba de covid, así como la regidora de salud, la C. Matilde Vázquez Sandoval presenta síntomas.

De igual manera, aseguró que Alejandrez Maldonado, se encuentra hospitalizado y cuyo estado de salud se reporta como delicado pero estable hasta el momento, así mismo, al momento de confirmarse por la Secretaria de Salud la prueba positiva, se tomaron las acciones correspondientes por parte del municipio.

Por otro lado, en el caso de la Regidora de Salud, la señora Matilde Vázquez, se encuentra en espera de resultados y hasta el momento su estado de salud es estable por lo que se encuentra en aislamiento domiciliario con vigilancia y tratamiento medico.

Cabe mencionar, que ambos colaboradores se encontraban realizando actividades de prevención para evitar más contagios por este virus, así como también la invitación y supervisión en comercios, para que cumplieran las medidas emitidas por las 3 ordenes de gobierno.

Por último, la presidenta reiteró la importancia de realizar las medidas de prevención como son el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Así como también se implementaron y reforzaron medidas en los filtros de ingreso a la cabecera municipal como es la toma de temperatura.

De igual manera, invitó a la ciudadanía para evitar que se promueva la información falsa a través de las redes sociales sobre la salud de las y los Nochixtecos. Así mismo invita a todo el comercio a llevar con responsabilidad sus actividades, apegándose a las medidas de prevención emitidas por la Secretaria de Salud.

