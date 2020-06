Insisten vecinos de callejón de Los Santos, en rehabilitación de drenaje

-Cada tercer día va el vactor a atender el problema, sin embargo aseguran que esa no es la solución

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el año pasado vecinos del callejón de Los Santos dieron a conocer las malas condiciones del drenaje sanitario, el cual hasta el momento no han rehabilitado y esto ha provocado que durante algunas lluvias, las aguas negras broten en algunas viviendas.

Esta situación ya la conocen las autoridades, y cada tercer día envían el vactor, y con esto le dan una solución inmediata aunque a decir de los vecinos, se requiere una rehabilitación completa del drenaje sanitario.

Este drenaje ya está colapsado y afecta no solo a familias del callejón de Los Santos, también a algunas de la calle Galeana, ya que además del agua encharcada provoca malos olores en la zona.

Los vecinos explicaron que el drenaje hacía las descargas sobre una línea que pasa en la calle Pedro Castillo, y para llegar hasta esta línea atraviesa la primaria Jorge L. Tamayo, sin embargo en esta institución hicieron una construcción y obstruyeron el drenaje, tapándolo e impidiendo que las descargas lleguen hasta la línea principal.

Cabe hacer mención que hace unos días el Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto expuso que está pendiente la rehabilitación del drenaje sanitario en el Callejón de Los Santos, misma que no se han podido iniciar porque la línea atraviesa la escuela “Jorge L. Tamayo” y están en pláticas y acuerdos con el Comité de Padres de Familia para poder llevar a cabo esta obra.

