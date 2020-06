Inicia Fiscalía General investigación tras amenazas contra Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca

I-Aun cuando el colectivo no ha interpuesto denuncia formal, la Fiscalía General inició carpeta de investigación por hechos suscitados el pasado 15 de junio, frente a las oficinas de este colectivo pro defensa de los derechos de las mujeres.

-La Institución dictó medidas de protección y solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Municipal dar cumplimiento a las mismas.

-La FGEO condena y reprueba ataques contra la sociedad y organismos no gubernamentales que promueven la defensa de los derechos de las personas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de junio de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación 18545/FVCE/OAXACA/2020 por los hechos registrados el pasado 15 de junio, donde se reportó el hallazgo de una bolsa de nylon con restos óseos de una especie animal en descomposición y un mensaje amenazante frente a las oficinas de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, ubicadas en la colonia Reforma, ciudad de Oaxaca de Juárez.

Desde el momento en que se reportaron estos hechos, la Institución inició una exhaustiva y diligente investigación, desplegando a Ministerios Públicos, Agentes Estatales de Investigación y peritos, quienes intervinieron en el lugar para realizar inspecciones oculares, recolección de indicios, tomas de fotografías y pruebas de lofoscopía.

Asimismo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General dictó medidas de protección en favor de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, por lo cual giró oficio ordenando a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Municipal para que elementos policiales den cumplimiento inmediato a las mismas.

La Fiscalía General condena y reprueba todo tipo de amenazas contra organismos no gubernamentales que promueven la defensa de los derechos de las personas, refrendando su apoyo a éste y otros organismos que sean blanco de intimidación y agresiones.

La Institución de procuración de justicia exhorta respetuosamente a la directiva e integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca para presentar la denuncia ante la representación social y colaborar con las investigaciones que se llevan a cabo, a fin de fincar las responsabilidades que correspondan. (1/2)

La Fiscalía General no pasará por alto este hecho y reitera su compromiso de presentar ante la justicia y aplicar todo el peso de la Ley contra quien o quienes resulten responsables de violentar la paz social y la seguridad de las personas. (2/2)

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario