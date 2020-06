En número rojos el Banco de Sangre de Tuxtepec, disminuye la donación en un 80%

-Lo idóneo es tener 50 unidades por semana y solo tienen 10

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Responsable del Banco de Sangre en Tuxtepec, Juana Estibalis Molina Álvarez, señaló que en los últimos días ante la contingencia por covid-19, ha sido mínima la respuesta al banco de sangre, ya que se redujo en un 80% de la captación de donares

Esto ha provocado que el banco de sangre en el hospital de Tuxtepec tenga una reserva mínima debido a que solo tiene 10 unidades por semana, cuando en otras ocasiones se tenían 20 donadores por día y 50 unidades por semana, y así sumar 200 por mes.

Agregó que tienen una baja reserva, a pesar de que son muchos los pacientes que la requieren principalmente las embarazadas, las personas con heridas o sangrados, o menores con leucemia u otro tipo de padecimientos que necesita transfusiones.

Este banco de sangre abastece a toda la región, esto es a todos los hospitales comunitarios y a los pacientes del Hospital General, por lo tanto hizo un llamado a los ciudadanos a donar de manera voluntaria en este mes de junio ya que el pasado 14 se conmemoró el Día mundial del donante voluntario de sangre

Quienes deseen donar necesitan cumplir con algunos requisitos como son contar con una identificación vigente, tener entre 18 y 65 años de edad, tener un ayuno mínimo de 4 horas, no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 15 días, y no presentar con síntomas como fiebre, dolor de garganta, así como solo tener 1 pareja sexual en el último año, y no estar tatuado en el último año,

Reiteró que están siguiendo todas las medidas de seguridad para aquellos que acuden a donar.

