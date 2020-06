Dexametasona, primer fármaco que reduce mortalidad en pacientes con Covid-19

-El primer fármaco que ha probado reducir las muertes relacionadas con el Covid-19 habría sido identificado por científicos de la Universidad de Oxford.

Con fuente de la red

Según un comunicado de la Universidad británica, en pruebas desarrolladas con la participación de seis mil pacientes, el fármaco mostró que un esteroide de bajo costo podría reducir las muertes significativamente para pacientes hospitalizados.

El esteroide, la dexametasona, redujo las muertes en un tercio en pacientes que recibieron ventilación, y en un quinto en pacientes que solo recibieron tratamiento con oxígeno, dijeron los científicos. No encontraron ningún beneficio del medicamento en pacientes que no necesitaban asistencia respiratoria.

Matt Hancock, secretario de salud de Gran Bretaña, dijo que los médicos del Servicio Nacional de Salud comenzarían a tratar a los pacientes con el medicamento el martes por la tarde.

El gobierno comenzó a almacenar dexametasona hace varios meses porque tenía esperanzas sobre el potencial del medicamento, dijo Hancock, y ahora tiene 200,000 dosis disponibles.

Actualmente se estudian varios antinflamatorios en todo el mundo para ayudar a los pacientes con coronavirus a hacer frente a una poderosa reacción exagerada del sistema inmune.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario