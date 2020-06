Dávila con sospecha de covid, a cuarentena otra vez

-En redes sociales señaló que se va a resguardar por presentar síntomas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila dio a conocer que se aislará nuevamente, debido a que presenta un cuadro sospechoso de covid.

Y es que en días pasados el Presidente decidió aislarse, debido a que el director de Desarrollo Social había dado positivo a covid, sin embargo posteriormente se hizo la prueba y al ser negativo, continuó con sus actividades, enfocándose en el programa alimentario y acudiendo en las agencias y colonias a repartir despensas.

Y hace unos momentos publicó en las redes sociales lo siguiente “hoy presento un cuadro sospechoso de covid-19 lo que me obliga de nueva cuenta a resguardarme y tomar las medidas necesarias de prevención.

Así como un servidor responsable, miles de servidores púbicos de los 3 niveles de gobierno estamos expuestos con el único afán de dar atención a la ciudadanía” se lee en su publicación.

Cabe hacer mención que en los últimos días se le dejó de ver al presidente en algunas actividades; sin embargo será posteriormente que de más detalles sobre estado de salud.

