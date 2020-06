388 defunciones en total para Oaxaca por covid, 23 nuevos decesos y 124 nuevos casos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Con un total de 3,318 casos confirmados por covid-19, se cierra este martes el corte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para un total de 388 defunciones en toda la entidad, 23 nuevos decesos, 124 nuevos casos y 718 casos sospechosos.

Para el municipio de Oaxaca de Juárez, se reportan 40 nuevos casos positivos y 7 fallecimientos por covid-19. Total 875 casos y 91 defunciones.

San Juan Bautista Tuxtepec, 8 nuevos casos positivos y 4 fallecimientos por covid-19. Total 325 casos y 59 defunciones. Sigue siendo el municipio con más casos y más letalidad después de la capital.

Acatlán de Pérez Figueroa, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 16 casos y 1 defunción.

Santa Lucía del Camino, 6 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 129 casos y 13 defunciones.

Huautla de Jiménez, su primer fallecimiento por covid-19. Total 9 casos y 1 defunción.

Teotitlán de Flores Magón, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 10 casos.

San Juan Bautista Cuicatlán, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 19 casos y 2 defunciones.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 6 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por covid-19. Total 74 casos y 10 defunciones.

Putla Villa de Guerrero, 7 nuevos casos positivos por covid-19. Total 10 casos.

Santiago Suchilquitongo, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 12 casos y 3 defunciones.

Guadalupe Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 6 casos.

Nazareno Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 15 casos y 3 defunciones.

Soledad Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 13 casos y 3 defunciones.

San Lorenzo Cacaotepec, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 28 casos y 1 defunción.

San Jacinto Amilpas un nuevo caso positivo (Total de Casos 55) El mapa de este Mpio no aparece en la base de datos del Sistema Nacional de covid-19.

Santa María Atzompa, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 125 casos y 11 defunciones.

San Sebastián Tutla, 2 nuevos casos y un nuevo fallecimiento por covid-19. Total 45 casos y 3 defunciones.

San Antonio de la Cal, 2 nuevos casos positivo y un fallecimiento por covid-19. Total 92 casos y 16 defunciones.

San Agustín de las Juntas, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 25 casos y 2 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, 11 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por covid-19. Total 242 casos y 24 defunciones.

San Bartolo Coyotepec, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 37 casos y 4 defunciones.

Santa María del Tule, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 22 casos y 5 defunciones.

San Juan Cotzocón, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 9 casos.

Ocotlán de Morelos, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 33 casos y 2 defunciones.

Villa Sola de Vega un nuevo caso positivo por covid-19. Total 2 casos.

Matías Romero Avendaño, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 11 casos.

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 2 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 19 casos y 8 defunciones.

Salina Cruz, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 73 casos y 9 defunciones.

Con información de tt/@MolinaRobertoMx

