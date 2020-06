Tras operativo, policía estatal logra captura de 4 sujetos vinculados con narcotráfico en Loma Bonita



-Durante un recorrido de Seguridad y Vigilancia fueron asegurados 4 sujetos y fueron decomisadas armas largas.



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 15 de junio de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la Policía Estatal, realizó la detención de cuatro personas que portaban de armas de fuego y municiones; mismas que presuntamente se encuentran vinculadas a la venta y tráfico de drogas en el municipio de Loma Bonita.

La detención de quienes se identificaron como Sergio “NN”, Maricruz “NN”, Aldo “NN” y Elena “NN”, tuvo lugar en la colonia La Escopeta en dicha localidad, donde los policías estatales efectuaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Las personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, para los efectos legales correspondientes.

En este sentido, la SSPO reafirma su compromiso de seguir trabajando para mantener el orden y la tranquilidad en la Cuenca del Papaloapan, y el resto de la entidad.

