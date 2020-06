Solicita Gobierno del Oaxaca, declaratoria de Emergencia para Soyaltepec y Valle Nacional

-Debido a los severos daños por las lluvias que se registraron los días en los pasados días

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de junio de 2020.– El Gobierno de Oaxaca a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que se ha solicitado ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la Declaratoria de Emergencia para los municipios de San Miguel Soyaltepec y San Juan Bautista Valle Nacional, pertenecientes a la Cuenca del Papaloapan.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que las autoridades municipales de ambas localidades, reportaron severos daños por las lluvias que se registraron los días 10, 11 y 12 de junio, y cuya capacidad de atención se ve rebasada por la contingencia.

Indicó que de acuerdo al censo de las autoridades, la lluvia severa e inundación pluvial afectó de manera directa 125 viviendas, por lo que han solicitado el apoyo Federal para que a través del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), las familias afectadas sean atendidas.

De esta manera, la CEPCO ha realizado los trámites correspondientes para solicitar la Declaratoria.

