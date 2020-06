Roban 3 mdp en Banco Bienestar en Hidalgo

SinEmbargo.com

Dos sujetos ataviados como guardias de seguridad privada robaron tres millones de pesos a una sucursal del Banco del Bienestar, en el municipio de Actopan, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con información disponible, al mediodía de este lunes, una camioneta de valores arribó al local en el que opera la institución federal para dejar una fuerte suma de dinero. Minutos más tarde, los dos sujetos solicitaron el acceso, haciéndose pasar por vigilantes de esa compañía; ya en el interior amagaron a la empleada y se llevaron el efectivo.

Los elementos policíacos informaron que la empleada del banco hizo el llamado de auxilio a las oficinas en la Ciudad de México, y éstas a su vez a la delegación municipal, lo que provocó que se perdiera tiempo para realizar la búsqueda de los presuntos delincuentes.

También reportaron que la trabajadora impidió que los uniformados entraran a la sucursal, hasta que llegara su representante legal.

Hasta el momento, el operativo para dar con el paradero de los supuestos asaltantes continúa. Por lo pronto, la mujer fue llevada al Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.

En enero pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había dado a conocer que se tenía contemplada la creación de un cuerpo de seguridad conformado por elementos militares que se encargarían de custodiar el traslado del dinero y las sucursales; sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la práctica.

Comentarios

