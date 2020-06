Podrían ser restos de 3 cuerpos encontrados en fosa de Tuxtepec, autoridades sin confirmar datos

-No se ha confirmado la identidad, ya que esperan los resultados de las pruebas de genética

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hasta el momento restos de posiblemente 3 mujeres más son los que se han encontrado en la fosa en los límites de la comunidad de Zacate Colorado, perteneciente al municipio de Tuxtepec sin embargo, hasta el momento las autoridades no han especificado la cantidad.

Y es que a pesar de que los familiares de Fátima Palacios Moreno confirmaron que uno de los cuerpos correspondía al de la joven que desapareció el pasado 2 de marzo, hasta el momento las autoridades no han informado algo al respecto.

En un comunicado que emitió el pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer de la aprehensión y vinculación a proceso del masculino O. B. G., señalado como probable responsable de la desaparición de esta joven, además detallaron de la localización de una fosa, en donde se encontró el cuerpo de una persona, sin especificar la identidad ya que están a la espera de los resultados de las pruebas de genética y laboratorio.

Sin embargo aunque el comunicado señalaba que solo era un cuerpo el que se encontró en la fosa, se habla de que podría haber restos de otras 2 mujeres más.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de estos restos, ya que están a la espera de los resultados del laboratorio, y por lo tanto la familia está a la espera de que les informen, mientras tanto continúan exigiendo justicia.

