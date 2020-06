Personal médico de Putla dan positivo a Covid

-Se trata de un médico y un radiólogo que laboran en el hospital 30 camas

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Salud junto con la Jurisdicción Sanitaria no. 05 de la Mixteca, confirmaron que personal de salud dio positivo a Covid-19 en Putla Villa de Guerrero.

Ernesto Orduña Ruiz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en la Mixteca, confirmó que se trata de un médico y un radiólogo, los fueron contagiados debido a la atención brindada a un paciente Covid.



Asimismo, se sabe que ambas personas laboran en el Hospital 30 Camas de este municipio, y hasta el momento no han requerido ser hospitalizados, por lo que se encuentran estables y aislados.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de los Servicios de Salud de Oaxaca, de fecha 14 de junio 2020 con corte a 13:00 horas, el municipio de Putla tienen tres casos activos: uno está internado en el hospital de esa localidad y dos son ambulatorios.

