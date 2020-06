IMSS Tuxtepec sin espacio para pacientes COVID; la ocupación hospitalaria en la Cuenca es del 93%

–Solo quedan 10 camas disponibles en la región, 3 están en el hospital y 7 en el ISSSTE

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos 4 días los casos confirmados de covid, han aumentado; situación que calificaron como alarmante, aunado a esto la ocupación hospitalaria en la región de la Cuenca del Papaloapan es del 93%, sin embargo en el IMSS ya no hay espacio para hospitalizar a los pacientes que presenten síntomas.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón señaló que de las camas que se tienen en la región para atender a pacientes con covid solo hay disponibles 10, y de éstas 3 están en el Hospital General de Tuxtepec, ya que solo hay 10 disponibles y 7 están ocupadas; así mismo las otras 7 están en el ISSSTE en donde únicamente se cuenta con 8 camas, pero 1 está ocupada, sin embargo en el IMSS ya no hay espacio.

Agregó que ocupación hospitalaria es de un 93%, “la situación es grave y critica, tenemos que no bajar la guardia y extremar las medidas preventivas, sabemos que nuestra gente tiene que salir a trabajar pero que lo haga con todas las medidas”, dijo.

Actualmente hay 34 casos hospitalizados, la mayoría pacientes graves y 4 de éstos están entubados, lo que señaló que es algo preocupante ya que en la región, todo paciente que es entibado, lamentablemente muere.

Así mismo, dijo que otra de las situaciones graves es que en los últimos días se reportan 4 o 5 defunciones conocidas, sin contar aquellas defunciones de pacientes sospechosos que fallecieron en otros municipios, y a los que no se les tomó la muestra

Llamó a la ciudadanía evitar hacer reuniones y con esto que no haya transmisión de casos en la región, así como extremar todas las medidas y que los giros no esenciales sigan con las cortinas abajo, y aquellos comercios que sí abren que lo hagan con todas las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y a los clientes.

