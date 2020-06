Habilitan más espacios en panteón de Tuxtepec; se registran 5 defunciones diarias por covid

-15 espacios fueron habilitados esta mañana, para que las inhumaciones se realicen de manera rápida y con todos los protocolos

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en los últimos 4 días se están reportando hasta 5 defunciones diarias en el municipio de Tuxtepec, el Regidor de Servicios Públicos José Humberto Villamil Azamar señaló que este lunes se habilitaron más espacios en la ampliación del panteón Nuevo Despertar.

Dijo que durante este fin de semana registraron 10 inhumaciones, prácticamente 5 por día por lo tanto tuvieron que preparar otros 15 espacios más para las defunciones que se presenten en los próximos días.

“hoy por la mañana ya se habilitaron 15 espacios más, vamos es lamentable que les tenga que comentar estas cifras, y que no son nada halagadoras”, dijo.

El tener estos espacios disponibles es para que estén listas y las inhumaciones se realicen de manera rápida con todos los lineamientos, y aunque esto no es lo indicado, reiteró que la solución es que quedarse en casa y con todas las recomendaciones necesarias.

Y es que en un principio cuando se dieron las primeras defunciones que fue en el mes de abril, las autoridades condicionaron un área para inhumar a las personas que fallecieron por este padecimiento, siendo hasta el momento alrededor de 44 las inhumaciones que han hecho, ya que otras personas han preferido cremar a su familiar, o bien los han llevado a otros lugares a sepultar.

