Empresarios de bares y antros de Oaxaca piden que les dejen abrir sus negocios

-Señalaron que el posponer la Guelaguetza hasta el mes de diciembre, provocará que muchas actividades sean pospuestas o suspendidas

-Argumentan que ya no aguantan mantener sus negocios cerrados por más tiempo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Empresarios del ramo de bares, antros y restaurantes, manifestaron su preocupación de que las festividades de la Guelaguetza se hayan pospuesto hasta el mes de diciembre, piden a las autoridades que les permitan abrir sus negocios, pues consideran que este anuncio significa que otras celebraciones como el día de muertos se posterguen o de plano no se lleguen a realizar.



Uno de los empresarios dijo que no aguantarán más la situación, que en caso de que no les permitan abrir sus negocios terminarán en la quiebra, sin embargo mencionó que acatará las recomendaciones del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, aunque buscarán la forma de que se les permita reabrir sus establecimientos.



Este grupo de empresarios conformaron la “Alianza de bares, antros y restaurantes del centro de Oaxaca”, mediante la cual presentaron un pliego petitorio al gobierno municipal el pasado 27 de mayo, sin embargo nunca obtuvieron respuesta, por ello piden que se les permita abrir sus negocios a pesar de no ser una actividad esencial.



Asimismo indicaron que aún cuando no son un actividad esencial, generan una derrama económica considerable, al estar dentro del centro histórico de la capital oaxaqueña, además dijeron que en caso de abrir sus negocios, se comprometen a acatar las medidas de prevención para evitar que haya riesgo de contagio.



La situación económica que ha provocado la pandemia, pone en riesgo que alrededor de mil negocios puedan cerrar de manera definitiva y se perderían unos diez mil empleos que genera este sector comercial, por ello exhortan al gobernador Alejandro Murat que no haga caso omiso a esta petición.

