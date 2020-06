Alejandro Murat amplía la red de hospitales COVID en el Istmo de Tehuantepec

-Debido a la contingencia por el coronavirus, el nuevo Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza fue reconvertido a Hospital COVID y será administrado por la Sedena

-En esta primera etapa cuenta con 25 camas y más de 44 profesionales de la salud

Comunicado

Juchitán de Zaragoza, Oax. 15 de junio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa puso en operación el Hospital de Especialidades Materno Infantil de Juchitán, el cual ha sido reconvertido a Hospital COVID- Insabi número 25, para atender a pacientes con este virus durante la contingencia.

El Mandatario Estatal agradeció el respaldo de la Fundación Grupo México, Aliados de Cinemex y Empleados del Grupo México, quienes gracias a su aportación hicieron posible concretar esta edificación, como parte de una petición hecha por las y los juchitecos luego de los sismos ocurridos en 2017.

“Solo el trabajo en equipo ha hecho posible que en menos de dos meses se haya podido inaugurar este hospital que tiene el único fin de salvar vidas de habitantes del Istmo”, subrayó en presencia del comandante de la VIII Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez, y de la senadora con licencia y enlace del Gobierno Federal para la atención de COVID-19 en Oaxaca, Susana Harp Iturribarría.

Murat Hinojosa añadió que este hospital cuenta en esta etapa de atención a pacientes COVID, con 25 camas hospitalarias mecánicas, 25 bombas de infusión, 25 monitores de signos vitales y 20 ventiladores pulmonares; dando puntual atención médica en cuidados intensivos.

El Gobernador agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las Fuerzas Armadas su apoyo para la atención médica que se brindará en este nosocomio, toda vez que serán las y los uniformados quienes estén al frente de estas acciones.

“Con esta inauguración el Gobierno de Oaxaca amplía la red hospitalaria en la entidad, cumpliendo un compromiso más a favor de la salud”, señaló.

Para la atención hospitalaria se contará con personal médico y de enfermería tanto civil como militar; en total serán más de 44 profesionales de la Salud que estarán brindando de manera directa atención a las y los pacientes.

Cabe señalar que a este hospital COVID-Insabi serán remitidos las y los pacientes que tengan complicaciones severas en su salud a consecuencia del virus; esto una vez realizadas las pruebas y diagnósticos pertinentes en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes.

En su oportunidad, el comandante de la VIII Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez, refrendó el compromiso de las fuerzas castrenses por apoyar a la población civil durante esta contingencia sanitaria, aplicando de manera inédita el Plan DN-III.

“Se han coordinado los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal. Tenemos que unir fuerzas con el objetivo de salvar vidas”, expresó.

Por su parte, la Senadora Susana Harp Iturribarría señaló que la puesta en marcha de este centro hospitalario tiene el objetivo de reforzar la atención que se brinda durante esta pandemia.

“Es un gran trabajo intersecretarial. Por primera vez los sistemas de Salud en general se están poniendo de acuerdo; el IMSS, el ISSSTE, Insabi, Servicios de Salud de Oaxaca, Sedena y Marina, somos testigos de este gran mecanismo a favor de la salud que se está implementando”, destacó.

Exhorta AMH a seguir atendiendo las medidas de prevención

El Gobernador exhortó a las y los oaxaqueños a seguir con las medidas de higiene y sana distancia que se han emitido desde el inicio de la pandemia, ya que “a la fecha no existe una cura para el COVID-19, lo que sí sabemos es que las medidas de mitigación como uso de cubrebocas, aislamiento y distanciamiento, son las únicas medidas comprobadas que sirven para mitigar el contagio”.

Señaló que únicamente tareas esenciales, así como de construcción, minería e industrial son las únicas que han regresado a la nueva normalidad, ya que éstas, son parte fundamental para fortalecer y coadyuvar a la economía del estado.

“Que todas las personas con enfermedades crónicas degenerativas no deben salir de sus casas, deben seguir los cuidados. Quiero convocar a todos los municipios del Istmo y del resto del estado a que sigan con las indicaciones, con ello vamos a poder cortar los contagios”, refirió.

Atestiguaron este hecho el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla; el comandante de la 46 va. Zona Militar, Higinio Gabriel Castillo Olvera; el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez; así como las y los ediles de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec y Matías Romero.

Comentarios

