22 nuevos decesos y 116 nuevos casos por covid en Oaxaca

-Más de 3000 casos confirmados para la entidad y 365 defunciones

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Para el estado de Oaxaca se confirman 3,194 casos y 610 sospechosos de covid -19

En la capital oaxaqueña se contabilizan 20 nuevos casos positivos y 7 nuevos fallecimientos para un total de 835 casos y 84 defunciones.

En la Cuenca del Papalopan se reportan en San Juan Bautista Tuxtepec, 15 nuevos casos positivos y 5 nuevos fallecimientos. Total 317 casos y 56 defunciones.

En San Miguel Soyaltepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 05 casos y 01 defunciòn.

Los demás municipios presentan la siguiente estadística:

Santa Cruz Xoxocotlán, 07 nuevos casos positivos por COVID-19 y un fallecimiento. Total 231 casos y 22 defunciones.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 06 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 68 casos y 08 defunciones.

San Miguel Tlacotepec, su primer caso positivo por COVID-19.

Asunción Nochixtlán, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 26 casos y 01 defunciòn.

Villa de Etla, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 17 casos y 03 defunciones.

Soledad Etla, 03 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 12 casos y 03 defunciones.

Guadalupe Etla, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 05 casos.

San Pablo Etla, 02 nuevos casos positivos y su primer fallecimiento por COVID-19. Total 30 casos y 01 defunciòn.

San Lorenzo Cacaotepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 27 casos y 01 defunciòn.

Santa María Atzompa, 03 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 122 casos y 11 defunciones.

Cuilápam de Guerrero, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 26 casos y 02 defunciones.

Villa de Zaachila, 04 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 78 casos y 04 defunciones.

Santa Lucía del Camino, un nuevo caso positivo y un fallecimiento por COVID-19. Total 123 casos y 12 defunciones.

San Sebastián Tutla, 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 43 casos y 02 defunciones.

Santa Cruz Amilpas, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 29 casos y 04 defunciones.

San Antonio de la Cal, 02 nuevos casos positivos y un fallecimiento por COVID-19. Total 90 casos y 15 defunciones.

San Agustín de las Juntas, 03 nuevos casos positivos y un fallecimiento por COVID-19. Total 24 casos y 02 defunciones.

Ánimas Trujano, 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 12 casos y 01 defunciòn.

Tlacolula de Matamoros, 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 35 casos y 03 defunciones.

San Juan Cotzocón, 02 nuevos casos positivos por COVID -19. Total 08 casos.

Zimatlán de Álvarez, 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 24 casos y 04 defunciones.

